MQL5 ReferenceStandard LibraryStrategy ModulesBase classes for Expert AdvisorsCExpertInitTrade 

InitTrade

Initializes the trade object.

virtual bool  InitTrade(
   ulong            magic,       // identifier
   CExpertTrade*    trade=NULL   // pointer
   )

Parameters

magic

[in]  Expert Advisor ID (will be used in trade requests).

trade

[in]  Pointer to trade object.

Return Value

true - successful, otherwise - false.