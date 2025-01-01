DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekModule von StrategienBasisklassen von Expert AdvisorsCExpertInitTrade 

InitTrade

Initialisiert ein Handelsobjekt.

virtual bool  InitTrade(
   ulong            magic,       // Identifikator
   CExpertTrade*    trade=NULL   // Zeiger
   )

Parameter

magic

[in]  ID von Expert Advisor, die für Handelsordern verwendet wird.

trade

[in]  Ein Zeiger auf das Handelsobjekt.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück.