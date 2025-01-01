ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュールエキスパートアドバイザーの基本クラスCExpertInitSignal 

InitSignal

売買シグナルオブジェクトを初期化します。

virtual bool  InitSignal(
  CExpertSignal*    signal=NULL,       // ポインタ
  ）

パラメータ

signal

[in] CExpertSignal クラスオブジェクトまたは派生オブジェクトへのポインタ

戻り値

成功の場合は true、それ以外の場合は false

注意事項

signal が NULL の場合は、CExpertSignal クラスが使用され何の操作も発生しません。