Referência MQL5Biblioteca PadrãoMódulos de estratégiasClasses Base para Expert AdvisorsCExpertInitSignal 

InitSignal

Inicializa objeto Trading Signal (sinal de negociação).

virtual bool  InitSignal(
   CExpertSignal*     signal=NULL,        // pointer
   )

Parâmetros

signal

[in]  Ponteiro do objeto da classe CExpertSignal (ou seus herdeiros).

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso.

Observação

Se o sinal for NULL, a classe CExpertSignal será usada e não faz nada.