DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekModule von StrategienBasisklassen von Expert AdvisorsCExpertInitSignal 

InitSignal

Initialisiert ein Objekt von Handelssignalen.

virtual bool  InitSignal(
   CExpertSignal*     signal=NULL,        // Zeiger
   )

Parameter

signal

[in]  Zeiger auf das CExpertSignal-Objekt oder sein Kind.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück.

Hinweis

Wenn der Parameter 'signal' gleich NULL ist, wird das Handelssignale-Objekt durch die Basisklasse CExpertSignal (welche immer nichts tut) initialisiert werden.