InitSignal

거래 시그널 객체를 초기화합니다.

virtual bool  InitSignal(
   CExpertSignal*     signal=NULL,        // 포인터
   )

Parameters

signal

[in] CExpertSignal 클래스 객체 (또는 자녀객체)에 대한 포인터.

반환 값

성공이면 true, 그렇지 않으면 false.

참고

시그널이 NULL이면, CExpertSignal 클래스는 초기화에 사용됩니다(아무것도 하지않습니다).