ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийБазовые классы экспертовCExpertInitSignal 

InitSignal

Инициализирует объект торговых сигналов.

virtual bool  InitSignal(
   CExpertSignal*     signal=NULL,        // указатель
   )

Параметры

signal

[in]  Указатель на объект CExpertSignal или его потомка.

Возвращаемое значение

true - в случае удачи, иначе - false.

Примечание

Если параметр signal будет равен NULL, то объект торговых сигналов будет проинициализирован базовым классом CExpertSignal (который ничего не делает).