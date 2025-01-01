DocumentationSections
MQL5 ReferenceStandard LibraryStrategy ModulesBase classes for Expert AdvisorsCExpertInitSignal 

InitSignal

Initializes trading signal object.

virtual bool  InitSignal(
   CExpertSignal*     signal=NULL,        // pointer
   )

Parameters

signal

[in]  Pointer to CExpertSignal class object (or its descendant).

Return Value

true - successful, otherwise - false.

Note

If signal is NULL, the CExpertSignal class will be used for initialization (it does nothing).