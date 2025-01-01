文档部分
MQL5参考标准程序库策略模块智能交易基准类CExpertHistoryPoint 

HistoryPoint

创建交易历史的检测点 (保存仓位, 订单, 成交和历史订单的数量)。

void  HistoryPoint(
   bool   from_check_trade=false   // 标志
   )

参数

from_check_trade=false

[输入]  避免递归的标志。

注释

它保存仓位, 订单, 成交和历史订单的数量。