HistoryPoint

거래 내역의 체크포인트를 생성합니다.

void  HistoryPoint(
   bool   from_check_trade=false   // 플래그
   )

Parameters

from_check_trade=false

[in]  재귀 방지 플래그.

참고

이는 포지션, 주문, 거래 및 과거 주문의 양을 저장합니다.