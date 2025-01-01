DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekModule von StrategienBasisklassen von Expert AdvisorsCExpertHistoryPoint 

HistoryPoint

Erstellt einen Kontrollpunkt in der Handelsgeschichte.

void  HistoryPoint(
   bool   from_check_trade=false   // Flag
   )

Parameter

from_check_trade=false

[in] Flag um Rekursion zu vermeiden.

Hinweis

Speichert die Anzahl der Positionen, Ordern, Trades und Ordern in der Geschichte.