ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュールエキスパートアドバイザーの基本クラスCExpertHistoryPoint 

HistoryPoint

取引履歴のチェックポイントを作成します。（ポジション、注文、注文の数と履歴注文が保存されます）。

void  HistoryPoint(
  bool from_check_trade=false   // フラグ
  ）

パラメータ

from_check_trade=false

[in]  再帰を避けるためのフラグ

注意事項

ポジション、注文、注文の数と履歴注文が保存されます。