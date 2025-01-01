ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийБазовые классы экспертовCExpertHistoryPoint 

HistoryPoint

Создает контрольную точку истории торговли.

void  HistoryPoint(
   bool   from_check_trade=false   // флаг
   )

Параметры

from_check_trade=false

[in] Флаг для предотвращения рекурсии.

Примечание

Запоминает количество позиций, ордеров, сделок и исторических ордеров.