HistoryPoint

Cria um ponto de controle do histórico de negociação (salva número de posições, ordens, ofertas e ordens históricas).

void  HistoryPoint(
   bool   from_check_trade=false   // flag
   )

Parâmetros

from_check_trade=false

[in]  Flag para evitar a recursividade.

Observação

Salva a quantidade de posições, ordens, ofertas e ordens históricas.