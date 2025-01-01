ドキュメントセクション
CheckTradeState

保存された状態と現在の状態の比較して、対応するイベントハンドラを呼び出します。

bool  CheckTradeState()

戻り値

イベントが処理された場合は true、それ以外の場合は false

注意事項

ポジション、注文、注文及び履歴注文の数を HistoryPoint() メソッドで保存されたものと比較してチェックします。取引履歴が変更された場合、対応する仮想イベントハンドラが呼ばれます。