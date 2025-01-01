CheckTradeState

Compara o estado atual com o que foi salvo e chama o manipulador de eventos correspondente.

bool CheckTradeState()

Valor de retorno

verdadeiro se o evento foi manipulado, caso contrário será falso.

Observação

Verifica o número de posições, ordens, ofertas e ordens históricas comparando com os valores, será salvo pelo método HistoryPoint (). Se a história de negociação foi alterada, chama o manipulador de eventos virtual correspondente.