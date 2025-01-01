CheckTradeState

Behandelt die Änderungen in der Handelsgeschichte.

bool CheckTradeState()

Rückgabewert

true - wenn das Ereignis behandelt ist, ansonsten false.

Hinweis

Prüft die Anzahl der Positionen, Ordern, Trades und Ordern in der Geschichte durch den Vergleich mit zuvor in der History ()-Methode gespeicherten. Im Falle einer Änderung ruft einen entsprechenden virtuellen Prozessor auf.