CheckTradeState

Обрабатывает изменение истории торговли.

bool  CheckTradeState()

Возвращаемое значение

true - если событие обработанно, иначе - false.

Примечание

Проверяет количество позиций, ордеров, сделок и исторических ордеров, сравнивая их с ранее сохраненными в методе HistoryPoint(). В случае изменения вызывает соответствующий виртуальный обработчик.