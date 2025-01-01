文档部分
MQL5参考标准程序库策略模块智能交易基准类CExpertCheckTradeState 

CheckTradeState

当前状态和之前的保存记录进行比较, 并调用相应的事件处理器。

bool  CheckTradeState()

返回值

true 如果事件已经被处理, 否则 false。

注释

它检查当前仓位, 订单, 成交和历史订单的数量, 并与之前通过 HistoryPoint() 方法保存的记录进行比较。如果交易历史有变化, 它调用相应的虚事件处理器。