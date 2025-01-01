DocumentationSections
CheckReverseLong

Checks necessity and conditions to reverse a long position.

virtual bool  CheckReverseLong()

Return Value

true - a trade operation has been executed, otherwise - false.

Note

It checks the necessity to reverse a long position (CheckReverseLong() method of Signal object) and perform reverse operation of the current long position with the parameters set by Signal object (ReverseLong(...) method) if the conditions are met.

Implementation

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for long position reverse                                  |
//| INPUT:  no.                                                      |
//| OUTPUT: true-if trade operation processed, false otherwise.      |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckReverseLong()
  {
   double   price=EMPTY_VALUE;
   double   sl=0.0;
   double   tp=0.0;
   datetime expiration=TimeCurrent();
//--- check signal for long reverse operations
   if(m_signal.CheckReverseLong(price,sl,tp,expiration)) return(ReverseLong(price,sl,tp));
//--- return without operations
   return(false);
  }