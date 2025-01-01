ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュールエキスパートアドバイザーの基本クラスCExpertCheckReverseLong 

CheckReverseLong

ロング（買い）ポジションを反転する条件をチェックします。

virtual bool  CheckReverseLong()

戻り値

取引操作が実行された場合は true、それ以外の場合は false

注意事項

ロング（買い）ポジションを反転する条件をチェックし（Signal オブジェクトの CheckReverseLong() メソッド）、必要な場合は反転操作をします。（ReverseLong(...) メソッド）。

実装

//+------------------------------------------------------------------+
//| ロングポジション反転をチェックする                                  |
//| 入力：なし                                                     |
//| 出力：取引操作が処理された場合は true、 それ以外の場合は false     |
//| メモ：なし                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckReverseLong()
 {
  double   price=EMPTY_VALUE;
  double   sl=0.0;
  double   tp=0.0;
  datetime expiration=TimeCurrent();
//--- ロングポジションの反転をチェックする
  if(m_signal.CheckReverseLong(price,sl,tp,expiration)) return(ReverseLong(price,sl,tp));
//--- 操作なしで返る
  return(false);
 }