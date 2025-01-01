//+------------------------------------------------------------------+

//| ロングポジション反転をチェックする |

//| 入力：なし |

//| 出力：取引操作が処理された場合は true、 それ以外の場合は false |

//| メモ：なし |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::CheckReverseLong()

{

double price=EMPTY_VALUE;

double sl=0.0;

double tp=0.0;

datetime expiration=TimeCurrent();

//--- ロングポジションの反転をチェックする

if(m_signal.CheckReverseLong(price,sl,tp,expiration)) return(ReverseLong(price,sl,tp));

//--- 操作なしで返る

return(false);

}