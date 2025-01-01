ДокументацияРазделы
Проверяет необходимость и возможность разворота длинной позиции.

virtual bool  CheckReverseLong()

Возвращаемое значение

true - выполнена какая-либо торговая операция, иначе - false.

Примечание

Проверяется необходимость разворота длинной позиции (вызов метода CheckReverseLong() объекта торговых сигналов) и если условие разворота выполнено, осуществляет разворот длинной позиции с параметрами, установленными объектом торговых сигналов (вызов метода ReverseLong()).

Реализация

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for long position reverse                                  |
//| INPUT:  no.                                                      |
//| OUTPUT: true-if trade operation processed, false otherwise.      |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckReverseLong()
  {
   double   price=EMPTY_VALUE;
   double   sl=0.0;
   double   tp=0.0;
   datetime expiration=TimeCurrent();
//--- check signal for long reverse operations
   if(m_signal.CheckReverseLong(price,sl,tp,expiration)) return(ReverseLong(price,sl,tp));
//--- return without operations
   return(false);
  }