CheckReverseLong

Prüft die Notwendigkeit und die Möglichkeit eine Long-Position umzukehren.

virtual bool CheckReverseLong()

Rückgabewert

Gibt true zurück wenn einige Operation ausgeführt ist, ansonsten gibt false zurück.

Hinweis

Prüft die Notwendigkeit eine Long-Position umzukehren (Aufruf der CheckReverseLong()-Methode eines Handelssignale-Objekts) und wenn die Bedienung erfüllt ist, kehrt die Long-Position mit den durch Handelssignale-Objekt eingestellten Parametern um (Aufruf der ReverseLong()-Methode).

Implementierung