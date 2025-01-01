DokumentationKategorien
Prüft die Notwendigkeit und die Möglichkeit eine Long-Position umzukehren.

virtual bool  CheckReverseLong()

Rückgabewert

Gibt true zurück wenn einige Operation ausgeführt ist, ansonsten gibt false zurück.

Hinweis

Prüft die Notwendigkeit eine Long-Position umzukehren (Aufruf der CheckReverseLong()-Methode eines Handelssignale-Objekts) und wenn die Bedienung erfüllt ist, kehrt die Long-Position mit den durch Handelssignale-Objekt eingestellten Parametern um (Aufruf der ReverseLong()-Methode).

Implementierung

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for long position reverse                                  |
//| INPUT:  no.                                                      |
//| OUTPUT: true-if trade operation processed, false otherwise.      |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckReverseLong()
  {
   double   price=EMPTY_VALUE;
   double   sl=0.0;
   double   tp=0.0;
   datetime expiration=TimeCurrent();
//--- check signal for long reverse operations
   if(m_signal.CheckReverseLong(price,sl,tp,expiration)) return(ReverseLong(price,sl,tp));
//--- return without operations
   return(false);
  }