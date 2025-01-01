DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoMódulos de estratégiasClasses Base para Expert AdvisorsCExpertCheckReverseLong 

CheckReverseLong

Verifica condições para reversão de posição comprada.

virtual bool  CheckReverseLong()

Valor de retorno

verdadeiro se qualquer operação de negociação foi executada, caso contrário é falso.

Observação

Verifica as condições para reversão de posição comprada (método CheckReverseLong()do objeto Signal) e satisfeita a condição, executa a operação de reversão da posição comprada atual (método ReverseLong (...)).

Implementação

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for long position reverse                                  |
//| INPUT:  no.                                                      |
//| OUTPUT: true-if trade operation processed, false otherwise.      |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckReverseLong()
  {
   double   price=EMPTY_VALUE;
   double   sl=0.0;
   double   tp=0.0;
   datetime expiration=TimeCurrent();
//--- check signal for long reverse operations
   if(m_signal.CheckReverseLong(price,sl,tp,expiration)) return(ReverseLong(price,sl,tp));
//--- return without operations
   return(false);
  }