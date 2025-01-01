//+------------------------------------------------------------------+

//| 롱 포지션 리버스를 확인합니다 |

//| INPUT: no. |

//| OUTPUT: 거래 작업이 진행된다면 true, 그렇지 않으면 false. |

//| 비고: no. |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::CheckReverseLong()

{

double price=EMPTY_VALUE;

double sl=0.0;

double tp=0.0;

datetime expiration=TimeCurrent();

//--- 시그널의 롱 리버스 작업을 확인합니다

if(m_signal.CheckReverseLong(price,sl,tp,expiration)) return(ReverseLong(price,sl,tp));

//--- 작업 없이 반환합니다

return(false);

}