CExpertCheckReverseLong 

CheckReverseLong

检查反转多头仓位的条件。

virtual bool  CheckReverseLong()

返回值

true 如果交易操作已被执行, 否则 false。

注释

它检查多头持仓的反转条件 (信号对象的 CheckReverseLong() 方法) 并在必要时执行当前多头持仓的反转操作 (ReverseLong(...) 方法)。

实现

//+------------------------------------------------------------------+
//| 检查多头持仓反转                                  |
//| 输入:  无。                                                     |
//| 输出: true-如果交易操作处理完毕, 否则 false。     |
//| 备注: 无。                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckReverseLong()
  {
   double   price=EMPTY_VALUE;
   double   sl=0.0;
   double   tp=0.0;
   datetime expiration=TimeCurrent();
//--- 检查多头持仓反转操作信号
   if(m_signal.CheckReverseLong(price,sl,tp,expiration)) return(ReverseLong(price,sl,tp));
//--- 返回无操作
   return(false);
  }