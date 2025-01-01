문서화섹션
포지션 오픈을 위한 조건을 확인합니다.

virtual bool  CheckOpen()

반환 값

거래 작업이 실행되었으면 true, 아니면 false.

참고

롱(CheckOpenLong()) 및 숏(CheckOpenShort()) 포지션 오픈 필요성을 확인합니다.

Implementation

//+------------------------------------------------------------------+
//| 포지션 오픈 또는 리밋/스탑 주문 설정을 확인합니다                  |
//| INPUT:  no.                                                      |
//| OUTPUT: 거래 작업이 진행된다면 true, 그렇지 않으면 false.      |
//| 비고: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckOpen()
  {
   if(CheckOpenLong())  return(true);
   if(CheckOpenShort()) return(true);
//--- 작업 없이 반환합니다
   return(false);
  }