CheckOpen 

CheckOpen

Проверяет необходимость и возможность входа в рынок.

virtual bool  CheckOpen()

Возвращаемое значение

true - выполнена какая-либо торговая операция, иначе - false.

Примечание

Последовательно проверяется необходимость входа в рынок в длинную позицию (вызов метода CheckOpenLong()), затем в короткую (вызов метода CheckOpenShort()).

Реализация

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for position open or limit/stop order set                  |
//| INPUT:  no.                                                      |
//| OUTPUT: true-if trade operation processed, false otherwise.      |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckOpen()
  {
   if(CheckOpenLong())  return(true);
   if(CheckOpenShort()) return(true);
//--- return without operations
   return(false);
  }