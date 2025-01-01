DokumentationKategorien
Prüft die Notwendigkeit und die Möglichkeit in den Markt zu gehen.

virtual bool  CheckOpen()

Rückgabewert

Gibt true zurück wenn einige Operation ausgeführt ist, ansonsten gibt false zurück.

Hinweis

Prüft die Notwendigkeit in den Markt durch die Eröffnung einer Long-Position zu gehen (Aufruf der CheckOpenLong()-Methode), dann durch Eröffnung einer Short-Position (Aufruf der CheckOpenShort()-Methode).

Implementierung

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for position open or limit/stop order set                  |
//| INPUT:  no.                                                      |
//| OUTPUT: true-if trade operation processed, false otherwise.      |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckOpen()
  {
   if(CheckOpenLong())  return(true);
   if(CheckOpenShort()) return(true);
//--- return without operations
   return(false);
  }