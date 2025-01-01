CheckOpen

Prüft die Notwendigkeit und die Möglichkeit in den Markt zu gehen.

virtual bool CheckOpen()

Rückgabewert

Gibt true zurück wenn einige Operation ausgeführt ist, ansonsten gibt false zurück.

Hinweis

Prüft die Notwendigkeit in den Markt durch die Eröffnung einer Long-Position zu gehen (Aufruf der CheckOpenLong()-Methode), dann durch Eröffnung einer Short-Position (Aufruf der CheckOpenShort()-Methode).

Implementierung