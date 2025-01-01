文档部分
MQL5参考标准程序库策略模块智能交易基准类CExpertCheckOpen 

CheckOpen

检查开仓的条件。

virtual bool  CheckOpen()

返回值

true 如果交易操作已被执行, 否则 false。

注释

它检查开多头仓位 (CheckOpenLong()) 和空头仓位 (CheckOpenShort()) 的条件。

实现

//+------------------------------------------------------------------+
//| 检查开仓或挂单                  |
//| 输入:  无。                                                     |
//| 输出: true-如果交易操作处理完毕, 否则 false。     |
//| 备注: 无。                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckOpen()
  {
   if(CheckOpenLong())  return(true);
   if(CheckOpenShort()) return(true);
//--- 返回无操作
   return(false);
  }