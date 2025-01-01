ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュールエキスパートアドバイザーの基本クラスCExpertCheckOpen 

CheckOpen

注文を出す条件をチェックします。

virtual bool  CheckOpen()

戻り値

取引操作が実行された場合は true、それ以外の場合は false

注意事項

ロング（CheckOpenLong()）及びショート（CheckOpenShort()）注文を出す条件をチェックします。

実装

//+------------------------------------------------------------------+
//| 注文または逆指値/指値注文確定をチェックする                  |
//| 入力：なし                                                     |
//| 出力：取引操作が処理された場合は true、 それ以外の場合は false     |
//| メモ：なし                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckOpen()
 {
  if(CheckOpenLong()) return(true);
  if(CheckOpenShort()) return(true);
//--- 操作なしで返る
  return(false);
 }