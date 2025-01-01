//+------------------------------------------------------------------+

//| 注文または逆指値/指値注文確定をチェックする |

//| 入力：なし |

//| 出力：取引操作が処理された場合は true、 それ以外の場合は false |

//| メモ：なし |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::CheckOpen()

{

if(CheckOpenLong()) return(true);

if(CheckOpenShort()) return(true);

//--- 操作なしで返る

return(false);

}