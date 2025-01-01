DocumentaçãoSeções
Verifica as condições para abertura da posição.

virtual bool  CheckOpen()

Valor de retorno

verdadeiro se qualquer operação de negociação foi executada, caso contrário é falso.

Observação

Verifica as condições para abrir posições comprada (CheckOpenLong()) e vendida (CheckOpenShort()).

Implementação

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for position open or limit/stop order set                  |
//| INPUT:  no.                                                      |
//| OUTPUT: true-if trade operation processed, false otherwise.      |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckOpen()
  {
   if(CheckOpenLong())  return(true);
   if(CheckOpenShort()) return(true);
//--- return without operations
   return(false);
  }