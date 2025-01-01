ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийБазовые классы экспертовCExpertLotOpenLong 

LotOpenLong

Определяет объем торговой операции на покупку.

double  LotOpenLong(
   double    price,   // цена
   double    sl       // цена Stop Loss
   )

Параметры

price

[in] Цена входа в рынок.

sl

[in] Цена Stop Loss.

Возвращаемое значение

Объем (в лотах) для операции на покупку.

Примечание

Определяет объем торговой операции на покупку (вызов метода CheckOpenLong(...) объекта управления капиталом).

Реализация

//+------------------------------------------------------------------+
//| Method of getting the lot for open long position.                |
//| INPUT:  price - price,                                           |
//|         sl    - stop loss.                                       |
//| OUTPUT: lot for open.                                            |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
double CExpert::LotOpenLong(double price,double sl)
  {
   return(m_money.CheckOpenLong(price,sl));
  }