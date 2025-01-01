Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийБазовые классы экспертовCExpertBaseTrendType InitPhaseTrendTypeUsedSeriesEveryTickOpenHighLowCloseSpreadTimeTickVolumeRealVolumeInitSymbolPeriodMagicValidationSettingsSetPriceSeriesSetOtherSeriesInitIndicatorsInitOpenInitHighInitLowInitCloseInitSpreadInitTimeInitTickVolumeInitRealVolumePriceLevelUnitStartIndexCompareMagic TrendType Устанавливает идентификатор тренда. void TrendType( M_TYPE_TREND value // значение ) Параметры value [in] Новое значение идентификатора тренда. Возвращаемое значение Нет. InitPhase UsedSeries