ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийБазовые классы экспертовCExpertBaseTrendType 

TrendType

Устанавливает идентификатор тренда.

void  TrendType(
   M_TYPE_TREND    value         // значение
   )

Параметры

value

[in]  Новое значение идентификатора тренда.

Возвращаемое значение

Нет.