ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийБазовые классы экспертовCExpertOnChartEventProcess 

OnChartEventProcess

Устанавливает флаг обработки события OnChartEvent.

void  OnChartEventProcess(
   bool     value        // флаг
   )

Параметры

value

[in]  Флаг обработки события OnChartEvent.

Возвращаемое значение

Нет.

Примечание

При установке флага в состояние true, событие OnChartEvent будет обрабатываться, в противном случае событие OnChartEvent обрабатываться не будет. По умолчанию флаг установлен в состояние false.