Справочник MQL5Стандартная библиотекаБазовый класс CObjectType Type Получает идентификатор типа. virtual int Type() const Возвращаемое значение Идентификатор типа (для CObject - 0). Пример: //--- example for CObject::Type() #include <Object.mqh> //--- void OnStart() { CObject *object=new CObject; //--- object=new CObject; if(object ==NULL) { printf("Object create error"); return; } //--- get objects type int type=object.Type(); //--- delete object delete object; }