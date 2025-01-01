Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийБазовые классы экспертовCExpertBaseSymbol InitPhaseTrendTypeUsedSeriesEveryTickOpenHighLowCloseSpreadTimeTickVolumeRealVolumeInitSymbolPeriodMagicValidationSettingsSetPriceSeriesSetOtherSeriesInitIndicatorsInitOpenInitHighInitLowInitCloseInitSpreadInitTimeInitTickVolumeInitRealVolumePriceLevelUnitStartIndexCompareMagic Symbol Устанавливает рабочий инструмент объекта. bool Symbol( string name // символ ) Параметры name [in] Наименование рабочего инструмента. Возвращаемое значение true-в случае успешного завершения, иначе false. Примечание Установка рабочего инструмента необходима в том случае если объект использует инструмент, отличный от установленного при начальной инициализации. Init Period