Symbol

Устанавливает рабочий инструмент объекта.

bool  Symbol(
   string    name     // символ
   )

Параметры

name

[in]  Наименование рабочего инструмента.

Возвращаемое значение

true-в случае успешного завершения, иначе false.

Примечание

Установка рабочего инструмента необходима в том случае если объект использует инструмент, отличный от установленного при начальной инициализации.