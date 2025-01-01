Набор классов для создания и проверки торговых стратегий

Этот раздел содержит технические детали работы с классами для создания и проверки торговых стратегий и описание соответствующих компонентов стандартной библиотеки MQL5.

Использование классов для создания и проверки торговых стратегий позволит сэкономить время при разработке (а особенно,проверке) торговых стратегий.

Стандартная библиотека MQL5 (в части набора классов для создания и проверки торговых стратегий) размещается в рабочем каталоге терминала в папке Include\Expert.

Базовые классы экспертов Описание CExpertBase Базовый класс для классов торговых стратегий CExpert Базовый класс торговой стратегии CExpertSignal Базовый класс для создания генераторов торговых сигналов CExpertTrailing Базовый класс сопровождения открытых позиций CExpertMoney Базовый класс для реализации алгоритмов управления капиталом и рисками

Классы торговых сигналов Описание CSignalAC Модуль сигналов на основе рыночных моделей индикатора Accelerator Oscillator. CSignalAMA Модуль сигналов на основе рыночных моделей индикатора Adaptive Moving Average. CSignalAO Модуль сигналов на основе рыночных моделей индикатора Awesome Oscillator. CSignalBearsPower Модуль сигналов на основе рыночных моделей осциллятора Bears Power. CSignalBullsPower Модуль сигналов на основе рыночных моделей осциллятора Bulls Power. CSignalCCI Модуль сигналов на основе рыночных моделей осциллятора Commodity Channel Index. CSignalDeM Модуль сигналов на основе рыночных моделей осциллятора DeMarker. CSignalDEMA Модуль сигналов на основе рыночных моделей индикатора Double Exponential Moving Average. CSignalEnvelopes Модуль сигналов на основе рыночных моделей индикатора Envelopes. CSignalFrAMA Модуль сигналов на основе рыночных моделей индикатора Fractal Adaptive Moving Average. CSignalITF Модуль фильтрации сигналов по времени. CSignalMACD Модуль сигналов на основе рыночных моделей осциллятора MACD. CSignalMA Модуль сигналов на основе рыночных моделей индикатора Moving Average. CSignalSAR Модуль сигналов на основе рыночных моделей индикатора Parabolic SAR. CSignalRSI Модуль сигналов на основе рыночных моделей осциллятора Relative Strength Index. CSignalRVI Модуль сигналов на основе рыночных моделей осциллятора Relative Vigor Index. CSignalStoch Модуль сигналов на основе рыночных моделей осциллятора Stochastic. CSignalTRIX Модуль сигналов на основе рыночных моделей осциллятора Triple Exponential Average. CSignalTEMA Модуль сигналов на основе рыночных моделей индикатора Triple Exponential Moving Average. CSignalWPR Модуль сигналов на основе рыночных моделей осциллятора Williams Percent Range.

Классы сопровождения открытых позиций Описание CTrailingFixedPips Класс реализации алгоритма сопровождения открытых позиций на фиксированном "расстоянии" CTrailingMA Класс реализации алгоритма сопровождения открытых позиций по значениям скользящей средней CTrailingNone Класс-заглушка алгоритмов сопровождения открытых позиций CTrailingPSAR Класс реализации алгоритма сопровождения открытых позиций по значениям индикатора Parabolic SAR