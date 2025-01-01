Набор классов для создания и проверки торговых стратегий
Этот раздел содержит технические детали работы с классами для создания и проверки торговых стратегий и описание соответствующих компонентов стандартной библиотеки MQL5.
Использование классов для создания и проверки торговых стратегий позволит сэкономить время при разработке (а особенно,проверке) торговых стратегий.
Стандартная библиотека MQL5 (в части набора классов для создания и проверки торговых стратегий) размещается в рабочем каталоге терминала в папке Include\Expert.
Базовые классы экспертов
Описание
Базовый класс для классов торговых стратегий
Базовый класс торговой стратегии
Базовый класс для создания генераторов торговых сигналов
Базовый класс сопровождения открытых позиций
Базовый класс для реализации алгоритмов управления капиталом и рисками
Классы торговых сигналов
Описание
Модуль сигналов на основе рыночных моделей индикатора Accelerator Oscillator.
Модуль сигналов на основе рыночных моделей индикатора Adaptive Moving Average.
Модуль сигналов на основе рыночных моделей индикатора Awesome Oscillator.
Модуль сигналов на основе рыночных моделей осциллятора Bears Power.
Модуль сигналов на основе рыночных моделей осциллятора Bulls Power.
Модуль сигналов на основе рыночных моделей осциллятора Commodity Channel Index.
Модуль сигналов на основе рыночных моделей осциллятора DeMarker.
Модуль сигналов на основе рыночных моделей индикатора Double Exponential Moving Average.
Модуль сигналов на основе рыночных моделей индикатора Envelopes.
Модуль сигналов на основе рыночных моделей индикатора Fractal Adaptive Moving Average.
Модуль фильтрации сигналов по времени.
Модуль сигналов на основе рыночных моделей осциллятора MACD.
Модуль сигналов на основе рыночных моделей индикатора Moving Average.
Модуль сигналов на основе рыночных моделей индикатора Parabolic SAR.
Модуль сигналов на основе рыночных моделей осциллятора Relative Strength Index.
Модуль сигналов на основе рыночных моделей осциллятора Relative Vigor Index.
Модуль сигналов на основе рыночных моделей осциллятора Stochastic.
Модуль сигналов на основе рыночных моделей осциллятора Triple Exponential Average.
Модуль сигналов на основе рыночных моделей индикатора Triple Exponential Moving Average.
Модуль сигналов на основе рыночных моделей осциллятора Williams Percent Range.
Классы сопровождения открытых позиций
Описание
Класс реализации алгоритма сопровождения открытых позиций на фиксированном "расстоянии"
Класс реализации алгоритма сопровождения открытых позиций по значениям скользящей средней
Класс-заглушка алгоритмов сопровождения открытых позиций
Класс реализации алгоритма сопровождения открытых позиций по значениям индикатора Parabolic SAR
Классы управления капиталом и рисками
Описание
Класс реализации алгоритма для входа в рынок фиксированным лотом, заданным при настройке
Класс реализации алгоритма для входа в рынок фиксированным уровнем маржи, заданным при настройке
Класс реализации алгоритма для входа в рынок фиксированным уровнем риска, заданным при настройке
Класс реализации алгоритма для входа в рынок минимальным лотом
Класс реализации алгоритма для входа в рынок с объемом, определяемом результатами предыдущих сделок