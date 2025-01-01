ДокументацияРазделы
Набор классов для создания и проверки торговых стратегий

Этот раздел содержит технические  детали работы с классами для создания и проверки торговых стратегий и описание соответствующих компонентов стандартной библиотеки MQL5.

Использование классов для создания и проверки торговых стратегий позволит сэкономить время при разработке (а особенно,проверке) торговых стратегий.

Стандартная библиотека MQL5 (в части набора классов для создания и проверки торговых стратегий) размещается в рабочем каталоге терминала в папке Include\Expert.

Базовые классы экспертов

Описание

CExpertBase

Базовый класс для классов торговых стратегий

CExpert

Базовый класс торговой стратегии

CExpertSignal

Базовый класс для создания генераторов торговых сигналов

CExpertTrailing

Базовый класс сопровождения открытых позиций

CExpertMoney

Базовый класс для реализации алгоритмов управления капиталом и рисками

Классы торговых сигналов

Описание

CSignalAC

Модуль сигналов на основе рыночных моделей индикатора Accelerator Oscillator.

CSignalAMA

Модуль сигналов на основе рыночных моделей индикатора Adaptive Moving Average.

CSignalAO

Модуль сигналов на основе рыночных моделей индикатора Awesome Oscillator.

CSignalBearsPower

Модуль сигналов на основе рыночных моделей осциллятора Bears Power.

CSignalBullsPower

Модуль сигналов на основе рыночных моделей осциллятора Bulls Power.

CSignalCCI

Модуль сигналов на основе рыночных моделей осциллятора Commodity Channel Index.

CSignalDeM

Модуль сигналов на основе рыночных моделей осциллятора DeMarker.

CSignalDEMA

Модуль сигналов на основе рыночных моделей индикатора Double Exponential Moving Average.

CSignalEnvelopes

Модуль сигналов на основе рыночных моделей индикатора Envelopes.

CSignalFrAMA

Модуль сигналов на основе рыночных моделей индикатора Fractal Adaptive Moving Average.

CSignalITF

Модуль фильтрации сигналов по времени.

CSignalMACD

Модуль сигналов на основе рыночных моделей осциллятора MACD.

CSignalMA

Модуль сигналов на основе рыночных моделей индикатора Moving Average.

CSignalSAR

Модуль сигналов на основе рыночных моделей индикатора Parabolic SAR.

CSignalRSI

Модуль сигналов на основе рыночных моделей осциллятора Relative Strength Index.

CSignalRVI

Модуль сигналов на основе рыночных моделей осциллятора Relative Vigor Index.

CSignalStoch

Модуль сигналов на основе рыночных моделей осциллятора Stochastic.

CSignalTRIX

Модуль сигналов на основе рыночных моделей осциллятора Triple Exponential Average.

CSignalTEMA

Модуль сигналов на основе рыночных моделей индикатора Triple Exponential Moving Average.

CSignalWPR

Модуль сигналов на основе рыночных моделей осциллятора Williams Percent Range.

Классы сопровождения открытых позиций

Описание

CTrailingFixedPips

Класс реализации алгоритма сопровождения открытых позиций на фиксированном "расстоянии"

CTrailingMA

Класс реализации алгоритма сопровождения открытых позиций по значениям скользящей средней

CTrailingNone

Класс-заглушка алгоритмов сопровождения открытых позиций

CTrailingPSAR

Класс реализации алгоритма сопровождения открытых позиций по значениям индикатора Parabolic SAR

Классы управления капиталом и рисками

Описание

CMoneyFixedLot

Класс реализации алгоритма для входа в рынок фиксированным лотом, заданным при настройке

CMoneyFixedMargin

Класс реализации алгоритма для входа в рынок фиксированным уровнем маржи, заданным при настройке

CMoneyFixedRisk

Класс реализации алгоритма для входа в рынок фиксированным уровнем риска, заданным при настройке

CMoneyNone

Класс реализации алгоритма для входа в рынок минимальным лотом

CMoneySizeOptimized

Класс реализации алгоритма для входа в рынок с объемом, определяемом результатами предыдущих сделок