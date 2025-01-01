ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийБазовые классы экспертовCExpertDeleteOrder 

DeleteOrder

Удаляет ордер.

virtual bool  DeleteOrder()

Возвращаемое значение

true - выполнена торговая операция, иначе - false.

Примечание

Удаляет ордер (вызов метода OrderDelete(...) объекта торговли).

Реализация

//+------------------------------------------------------------------+
//| Delete limit/stop order                                          |
//| INPUT:  no.                                                      |
//| OUTPUT: true-if trade operation successful, false otherwise.     |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::DeleteOrder()
  {
   return(m_trade.OrderDelete(m_order.Ticket()));
  }