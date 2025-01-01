ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийБазовые классы экспертовCExpertOnBookEvent 

OnBookEvent

Обработчик события OnBookEvent.

virtual void  OnBookEvent(
   const string&     symbol       // символ
)

Параметры

symbol

[in]  Символ, по которому пришло событие OnBookEvent.

Возвращаемое значение

Нет.