ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийБазовые классы экспертовCExpertClose 

Close

Выходит из рынка.

virtual bool  Close()

Возвращаемое значение

true - выполнена торговая операция, иначе - false.

Примечание

Закрывает позицию (вызов метода торгового объекта PositionClose()).

Реализация

//+------------------------------------------------------------------+
//| Position close                                                   |
//| INPUT:  no.                                                      |
//| OUTPUT: true-if trade operation processed, false otherwise.      |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::Close()
  {
   return(m_trade.PositionClose(m_symbol.Name()));
  }