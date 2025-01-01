- InitPhase
- TrendType
- UsedSeries
- EveryTick
- Open
- High
- Low
- Close
- Spread
- Time
- TickVolume
- RealVolume
- Init
- Symbol
- Period
- Magic
- ValidationSettings
- SetPriceSeries
- SetOtherSeries
- InitIndicators
- InitOpen
- InitHigh
- InitLow
- InitClose
- InitSpread
- InitTime
- InitTickVolume
- InitRealVolume
- PriceLevelUnit
- StartIndex
- CompareMagic
High
Получает значение элемента таймсерии High по указанному индексу.
|
double High(
Параметры
ind
[in] Индекс элемента таймсерии.
Возвращаемое значение
Значение элемента таймсерии High по указанному индексу случае успешного завершения, иначе EMPTY_VALUE.
Примечание
Значение EMPTY_VALUE может быть получено в двух случаях:
- Таймсерия не используется (не был установлен соответствующий бит использования).
- Индекс элемента вышел за пределы подготовленных данных таймсерии.