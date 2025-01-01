ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийБазовые классы экспертовCExpertInitParameters 

InitParameters

Инициализирует параметры эксперта.

virtual bool  InitParameters()

Возвращаемое значение

true-в случае удачи, иначе false.

Примечание

В классе CExpert ничего не делает и всегда возвращает true.