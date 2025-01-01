Класс CExpertBase

Класс CExpertBase является базовым классом для класса CExpert и всех вспомогательных классов торговых стратегий.

Описание

Класс CExpertBase предоставляет набор данных и методов, общих для всех составных частей эксперта.

Декларация

class CExpertBase : public CObject

Заголовок

#include <Expert\ExpertBase.mqh>

Иерархия наследования CObject CExpertBase Прямые потомки CExpert, CExpertMoney, CExpertSignal, CExpertTrailing

Методы класса по группам

Публичные методы:

Инициализация virtual Init Инициализирует объект virtual ValidationSettings Проверяет корректность настроек Установка параметров Symbol Устанавливает рабочий инструмент объекта Period Устанавливает рабочий таймфрейм объекта Magic Устанавливает идентификатор (magic) советника Методы создания индикаторов и таймсерий virtual SetPriceSeries Устанавливает указатели на внешние ценовые объекты-таймсерии. virtual SetOtherSeries Устанавливает указатели на внешние неценовые объекты-таймсерии virtual InitIndicators Инициализирует необходимые индикаторы и таймсерии Доступ к защищенным данным InitPhase Получает текущую фазу инициализации объекта TrendType Устанавливает идентификатор тренда UsedSeries Получает список используемых таймсерий EveryTick Устанавливает флаг анализа текущего бара Доступ к таймсериям Open Получает значение элемента таймсерии Open по указанному индексу High Получает значение элемента таймсерии High по указанному индексу Low Получает значение элемента таймсерии Low по указанному индексу Close Получает значение элемента таймсерии Close по указанному индексу Spread Получает значение элемента таймсерии Spread по указанному индексу Time Получает значение элемента таймсерии Time по указанному индексу TickVolume Получает значение элемента таймсерии TickVolume по указанному индексу RealVolume Получает значение элемента таймсерии RealVolume по указанному индексу

Защищенные методы:

Инициализация таймсерий InitOpen Инициализирует таймсерию Open InitHigh Инициализирует таймсерию High InitLow Инициализирует таймсерию Low InitClose Инициализирует таймсерию Close InitSpread Инициализирует таймсерию Spread InitTime Инициализирует таймсерию Time InitTickVolume Инициализирует таймсерию TickVolume InitRealVolume Инициализирует таймсерию RealVolume Служебные методы virtual PriceLevelUnit Получает единицу измерения ценовых уровней virtual StartIndex Получает номер индекса первого анализируемого бара virtual CompareMagic Сравнивает значение идентификатора (magic) с указанным значением