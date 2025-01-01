ДокументацияРазделы
Справочник MQL5 

Класс CExpertBase

Класс CExpertBase является базовым классом для класса CExpert и всех вспомогательных классов торговых стратегий.

Описание

Класс CExpertBase предоставляет набор данных и методов, общих для всех составных частей эксперта.

Декларация

   class CExpertBase : public CObject

Заголовок

   #include <Expert\ExpertBase.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CExpertBase

Прямые потомки

CExpert, CExpertMoney, CExpertSignal, CExpertTrailing

Методы класса по группам

Публичные методы:

Инициализация

 

virtual Init

Инициализирует объект

virtual ValidationSettings

Проверяет корректность настроек

Установка параметров

 

Symbol

Устанавливает рабочий инструмент объекта

Period

Устанавливает рабочий таймфрейм объекта

Magic

Устанавливает идентификатор (magic) советника

Методы создания индикаторов и таймсерий

 

virtual SetPriceSeries

Устанавливает указатели на внешние ценовые объекты-таймсерии.

virtual SetOtherSeries

Устанавливает указатели на внешние неценовые объекты-таймсерии

virtual InitIndicators

Инициализирует необходимые индикаторы и таймсерии

Доступ к защищенным данным

 

InitPhase

Получает текущую фазу инициализации объекта

TrendType

Устанавливает идентификатор тренда

UsedSeries

Получает список используемых таймсерий

EveryTick

Устанавливает флаг анализа текущего бара

Доступ к таймсериям

 

Open

Получает значение элемента таймсерии Open по указанному индексу

High

Получает значение элемента таймсерии High по указанному индексу

Low

Получает значение элемента таймсерии Low по указанному индексу

Close

Получает значение элемента таймсерии Close по указанному индексу

Spread

Получает значение элемента таймсерии Spread по указанному индексу

Time

Получает значение элемента таймсерии Time по указанному индексу

TickVolume

Получает значение элемента таймсерии TickVolume по указанному индексу

RealVolume

Получает значение элемента таймсерии RealVolume по указанному индексу

Защищенные методы:

Инициализация таймсерий

 

InitOpen

Инициализирует таймсерию Open

InitHigh

Инициализирует таймсерию High

InitLow

Инициализирует таймсерию Low

InitClose

Инициализирует таймсерию Close

InitSpread

Инициализирует таймсерию Spread

InitTime

Инициализирует таймсерию Time

InitTickVolume

Инициализирует таймсерию TickVolume

InitRealVolume

Инициализирует таймсерию RealVolume

Служебные методы

 

virtual PriceLevelUnit

Получает единицу измерения ценовых уровней

virtual StartIndex

Получает номер индекса первого анализируемого бара

virtual CompareMagic

Сравнивает значение идентификатора (magic) с указанным значением

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare