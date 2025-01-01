- InitPhase
- TrendType
- UsedSeries
- EveryTick
- Open
- High
- Low
- Close
- Spread
- Time
- TickVolume
- RealVolume
- Init
- Symbol
- Period
- Magic
- ValidationSettings
- SetPriceSeries
- SetOtherSeries
- InitIndicators
- InitOpen
- InitHigh
- InitLow
- InitClose
- InitSpread
- InitTime
- InitTickVolume
- InitRealVolume
- PriceLevelUnit
- StartIndex
- CompareMagic
Класс CExpertBase
Класс CExpertBase является базовым классом для класса CExpert и всех вспомогательных классов торговых стратегий.
Описание
Класс CExpertBase предоставляет набор данных и методов, общих для всех составных частей эксперта.
Декларация
|
class CExpertBase : public CObject
Заголовок
|
#include <Expert\ExpertBase.mqh>
|
Иерархия наследования
CExpertBase
Прямые потомки
Методы класса по группам
Публичные методы:
|
Инициализация
|
|
virtual Init
|
Инициализирует объект
|
virtual ValidationSettings
|
Проверяет корректность настроек
|
Установка параметров
|
|
Устанавливает рабочий инструмент объекта
|
Устанавливает рабочий таймфрейм объекта
|
Устанавливает идентификатор (magic) советника
|
Методы создания индикаторов и таймсерий
|
|
virtual SetPriceSeries
|
Устанавливает указатели на внешние ценовые объекты-таймсерии.
|
virtual SetOtherSeries
|
Устанавливает указатели на внешние неценовые объекты-таймсерии
|
virtual InitIndicators
|
Инициализирует необходимые индикаторы и таймсерии
|
Доступ к защищенным данным
|
|
Получает текущую фазу инициализации объекта
|
Устанавливает идентификатор тренда
|
Получает список используемых таймсерий
|
Устанавливает флаг анализа текущего бара
|
Доступ к таймсериям
|
|
Получает значение элемента таймсерии Open по указанному индексу
|
Получает значение элемента таймсерии High по указанному индексу
|
Получает значение элемента таймсерии Low по указанному индексу
|
Получает значение элемента таймсерии Close по указанному индексу
|
Получает значение элемента таймсерии Spread по указанному индексу
|
Получает значение элемента таймсерии Time по указанному индексу
|
Получает значение элемента таймсерии TickVolume по указанному индексу
|
Получает значение элемента таймсерии RealVolume по указанному индексу
Защищенные методы:
|
Инициализация таймсерий
|
|
Инициализирует таймсерию Open
|
Инициализирует таймсерию High
|
Инициализирует таймсерию Low
|
Инициализирует таймсерию Close
|
Инициализирует таймсерию Spread
|
Инициализирует таймсерию Time
|
Инициализирует таймсерию TickVolume
|
Инициализирует таймсерию RealVolume
|
Служебные методы
|
|
virtual PriceLevelUnit
|
Получает единицу измерения ценовых уровней
|
virtual StartIndex
|
Получает номер индекса первого анализируемого бара
|
virtual CompareMagic
|
Сравнивает значение идентификатора (magic) с указанным значением