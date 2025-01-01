ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийБазовые классы экспертовCExpertSignal 

Signal

Возвращает указатель на объект торговых сигналов.

CExpertSignal*  Signal() const

Возвращаемое значение

Указатель на объект торговых сигналов.