CheckTrailingStopShort

Проверяет необходимость модификации параметров короткой позиции.

virtual bool  CheckTrailingStopShort()

Возвращаемое значение

true - выполнена торговая операция, иначе - false.

Примечание

Проверяется необходимость модификации коротокой позиции (вызов метода CheckTrailingStopShort() объекта трейлинга). В случае выполнения условия модифицирует параметры короткой позиции в соответствии с установками объекта трейлинга (вызов метода TrailingStopShort()).

Реализация

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for trailing stop/profit short position                    |
//| INPUT:  no.                                                      |
//| OUTPUT: true-if trade operation processed, false otherwise.      |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckTrailingStopShort()
  {
   double sl=EMPTY_VALUE;
   double tp=EMPTY_VALUE;
//--- check for short trailing stop operations
   if(m_trailing.CheckTrailingStopShort(GetPointer(m_position),sl,tp))
     {
      if(sl==EMPTY_VALUE) sl=m_position.StopLoss();
      if(tp==EMPTY_VALUE) tp=m_position.TakeProfit();
      //--- short trailing stop operations
      return(TrailingStopShort(sl,tp));
     }
//--- return without operations
   return(false);
  }