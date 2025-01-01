ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийБазовые классы экспертовCExpertBaseMagic 

Magic

Устанавливает идентификатор (magic) советника.

void  Magic(
   ulong  value     // идентификатор
   )

Параметры

value

[in]  Идентификатор советника.

Возвращаемое значение

Нет.