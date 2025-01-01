ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийБазовые классы экспертовCExpertTradeEventNotIdentified 

TradeEventNotIdentified

Обработчик неидентифицированного события.

virtual bool  TradeEventNotIdentified()

Возвращаемое значение

Метод класса CExpert ничего не делает и всегда возвращает true.

Примечание

Следует отметить, что торговые события далеко не всегда бывают одиночными, чаще всего события от сервера поступают "пачками".  В этом случае однозначная идентификация возникших торговых событий затруднена.