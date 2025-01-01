ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийБазовые классы экспертовCExpertDeleteOrderLong 

DeleteOrderLong

Удаляет ордер на покупку.

virtual bool  DeleteOrderLong()

Возвращаемое значение

true - выполнена торговая операция, иначе - false.

Примечание

Удаляет ордер на покупку (вызов метода OrderDelete(..) объекта торговли).

Реализация

//+------------------------------------------------------------------+
//| Delete long limit/stop order                                     |
//| INPUT:  no.                                                      |
//| OUTPUT: true-if trade operation successful, false otherwise.     |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::DeleteOrderLong()
  {
   return(m_trade.OrderDelete(m_order.Ticket()));
  }