ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийБазовые классы экспертовCExpertTrailingStopShort 

TrailingStopShort

Модифицирует параметры короткой позиции.

virtual bool  TrailingStopLong(
   double    sl,    // цена Stop Loss
   double    tp,    // цена Take Profit
   )

Параметры

sl

[in] Цена Stop Loss.

tp

[in] Цена Take Profit.

Возвращаемое значение

true - выполнена торговая операция, иначе - false.

Примечание

Модифицирует позицию (вызов метода PositionModify() объекта торговли).

Реализация

//+------------------------------------------------------------------+
//| Trailing stop/profit short position                              |
//| INPUT:  sl - new stop loss,                                      |
//|         tp - new take profit.                                    |
//| OUTPUT: true-if trade operation successful, false otherwise.     |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::TrailingStopShort(double sl,double tp)
  {
   return(m_trade.PositionModify(m_symbol.Name(),sl,tp));
  }